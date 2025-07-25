Opel, ÖTV düzenlemesi sonrası güncel fiyatları açıkladı

İçten yanmalı motorlu otomobiller için ÖTV dilimleri değişmişti. Yeni vergi dilimleri artık yüzde 70'ten başlayıp, aracın matrahına ve motor hacmine göre yüzde 220'ye kadar yükseliyor.

Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise motor hacmi eşiğinin 1300 cc ve altından, 1400 cc ve altına yükseltilmesi oldu.

Bu durum, bazı yerli üretim otomobillerin daha düşük olan yüzde 70-75'lik ÖTV dilimine girmesine olanak tanıyarak fiyatlarını düşürecek.

OPEL GÜNCEL FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil markaları, fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor.

Opel, temmuz ayı için yayınladığı yeni listede bazı modellerinde indirim yaparken bazılarına ise zam uyguladı.

CORSA VE FRONTERA'DA İNDİRİM FIRSATI

Yeni düzenlemeden olumlu etkilenen modeller Corsa ve yeni Frontera oldu. Corsa'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 299 bin TL'den 1 milyon 267 bin TL'ye, yeni Frontera'nın başlangıç fiyatı ise 1 milyon 755 bin TL'den 1 milyon 723 bin TL'ye geriledi.

DİĞER MODELLERE ZAM GELDİ

Buna karşılık, Mokka, Astra ve Grandland gibi diğer popüler Opel modellerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Şirket, model fiyatlarındaki bu dalgalanmaya ek olarak opsiyon fiyatlarında da indirime gittiğini duyurdu.

Corsa: 1 milyon 299 bin TL > 1 milyon 267 bin TL

Yeni Mokka: 1 milyon 799 bin TL > 1 milyon 818 bin TL

Astra: 1 milyon 932 bin TL > 1 milyon 983 bin TL

Yeni Grandland: 2 milyon 308 bin TL > 2 milyon 331 bin TL

Yeni Frontera: 1 milyon 755 bin TL > 1 milyon 723 bin TL