Opel Türkiye, ilk 4 ayda hafif ticari araç satışlarını ikiye katladı

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Opel Türkiye, 2025 yılının ilk dört aylık performansını ve yıl sonu hedeflerini düzenlediği bir basın toplantısıyla paylaştı.

Marka Direktörü Yiğit Yantaç, özellikle hafif ticari araç segmentindeki büyük başarıya dikkat çekerek, bu alandaki satışların ikiye katlandığını ve pazar paylarının önemli ölçüde arttığını belirtti.

OPEL TÜRKİYE İLK DÖRT AYDA HEDEFLERİNE PARALEL BİR BAŞARI YAKALADI

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, ocak-nisan döneminde toplam 21 bin 226 adet satış gerçekleştirdiklerini ve yüzde 5,6'lık toplam pazar payına ulaştıklarını söyledi.

Bu rakamların, sene başında belirlenen yüzde 5,5'lik pazar payı hedefine paralel ilerlediklerini gösterdiğini belirtti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI İKİYE KATLANARAK MARKAYI İLK ÜÇE TAŞIDI

Yantaç, geçen yılın ilk dört ayında 3 bin 637 adet olan hafif ticari araç satışlarının, bu yıl aynı dönemde 7 bin 750 adede çıkarak iki katına ulaştığını ve bu segmentteki pazar paylarının yüzde 4,7'den yüzde 10,7'ye yükseldiğini vurguladı.

Bu başarıyla Opel Türkiye, hafif ticari araç pazarında genel sıralamada üçüncülüğe yerleşti.

Yantaç, Türkiye otomotiv pazarı beklentilerini 1,2 milyon ve üzeri olarak güncellediklerini ve Opel olarak toplam satış hedeflerinin 70 bin ve üzerinde olduğunu belirtti.

Opel yöneticisi, yeni Frontera'nın da katkısıyla pazar paylarını yüzde 6'nın üzerine çıkarmayı ve düşük emisyonlu (elektrikli+hibrit) modellerde 25 bin adetlik satışa ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.