Oppo duyurdu: Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesi alacak modeller

Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüz güncellemesini kasım ayı içerisinde alacak yeni modelleri ve dağıtım takvimini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 15:10
Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini kasım ayında daha fazla cihaza ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, yayınladığı yeni yol haritası ile güncelleme tarihlerini ve uyumlu modelleri kamuoyuyla paylaştı.

KASIM AYINDA DAĞITIM GENİŞLİYOR

Teknoloji devi, Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesini alacak Oppo telefonları belirledi.

COLOROS 16 İLE YENİ DÖNEM

Yeni güncelleme, Android 16 altyapısı sayesinde cihazlara daha güncel özellikler ve performans iyileştirmeleri kazandıracak.

Şirketin paylaştığı liste, en yeni yazılım deneyimini yaşayacak modelleri ve takvimi kapsıyor.

KASIMDA GÜNCELLEME ALACAK MODELLER

Oppo Reno 14 Pro 5G

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G Diwali Edition

Oppo Reno 14F 5G

Oppo Reno 13 Pro 5G

Oppo Reno 13 5G

Oppo Reno 13F 5G

Oppo Pad 3 Pro

