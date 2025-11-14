Oppo duyurdu: Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesi alacak modeller

- Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini Kasım ayında çeşitli modellere sunacak.
- Şirket, güncelleme takvimini ve uyumlu Oppo telefonları açıkladı.
- ColorOS 16, cihazlara yeni özellikler ve performans iyileştirmeleri getirecek.
Oppo, Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesini kasım ayında daha fazla cihaza ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Şirket, yayınladığı yeni yol haritası ile güncelleme tarihlerini ve uyumlu modelleri kamuoyuyla paylaştı.
KASIM AYINDA DAĞITIM GENİŞLİYOR
Teknoloji devi, Kasım ayında ColorOS 16 güncellemesini alacak Oppo telefonları belirledi.
COLOROS 16 İLE YENİ DÖNEM
Yeni güncelleme, Android 16 altyapısı sayesinde cihazlara daha güncel özellikler ve performans iyileştirmeleri kazandıracak.
Şirketin paylaştığı liste, en yeni yazılım deneyimini yaşayacak modelleri ve takvimi kapsıyor.
KASIMDA GÜNCELLEME ALACAK MODELLER
Oppo Reno 14 Pro 5G
Oppo Reno 14 5G
Oppo Reno 14 5G Diwali Edition
Oppo Reno 14F 5G
Oppo Reno 13 Pro 5G
Oppo Reno 13 5G
Oppo Reno 13F 5G
Oppo Pad 3 Pro