Peugeot 2025'te Türkiye'de 1 milyon araç satışı bekliyor

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Peugeot Türkiye, geçtiğimiz hafta yeni 5008 modelini Türkiye'de satışa sundu.

Lansman etkinliğinde konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, şirketin hedefleri ve Türkiye otomotiv pazarının geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE, PEUGEOT İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR

Kaplan, Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en çok Peugeot satılan ülke olduğunu ve bu bölgedeki satışların yüzde 60'ını tek başına karşıladığını vurguladı.

Türkiye'nin Peugeot'nun global satışlarının yüzde 6'sını oluşturduğunu belirten Kaplan, bu durumun Türkiye'yi marka için önemli bir pazar haline getirdiğini ifade etti.

2025'TE 1 MİLYON ARAÇ SATIŞI BEKLENTİSİ

Türkiye otomotiv pazarının 2025 yılındaki durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaplan, pazarın normal şartlarda 1 milyon araç satışı seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi.

Kaplan, 2025 yılının Türkiye otomotiv pazarı için önemli bir yıl olacağını ve bu yıl içerisinde elektrikli araçların payının da artacağını öngördü.

PEUGEOT, ELEKTRİKLİ ARAÇ ATAĞINA KALKIYOR

Peugeot, 2025 yılında tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Şirket, bu hamleyle birlikte elektrikli araç satışlarını toplam satışların yüzde 25'ine çıkarmayı planlıyor.