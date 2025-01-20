Peugeot 3008, Avrupa'da 6 ayda 100 bin siparişe ulaştı

AA & Ensonhaber

Peugeot'nun yeni SUV modeli 3008, Avrupa pazarında büyük bir ilgi görüyor.

Benzinli hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulan yeni Peugeot 3008, satışa sunulduktan sadece 6 ay sonra100 bin sipariş almayı başardı.

E-3008 ÖN PLANDA

Siparişlerin yüzde 20'sinden fazlasının tamamen elektrikli E-3008 modelinden gelmesi dikkat çekti.

Fransa'da 35 bin, Birleşik Krallık'ta 25 bin ve Almanya'da 9 bin adet sipariş alan E-3008, Peugeot'nun elektrikli araç stratejisinin başarısını gösteriyor.

GT VERSİYONU TERCİH EDİLİYOR

Yeni Peugeot 3008 siparişlerinde dikkat çeken bir diğer nokta, siparişlerin yüzde 60'ının üst donanım seviyesi olan GT versiyonundan gelmesi.

UZUN MENZİL

Yeni Peugeot 3008, 2025 yılında 701 kilometre menzile sahip çift motorlu bir versiyonla ürün gamını genişletecek.

98 kWh batarya ile gelecek olan bu versiyon, herhangi bir elektrikli SUV'den daha uzun menzil sunacak.

Hem geleneksel motorları hem de elektrikli ve hibrit seçenekleri sunan Peugeot, farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap etmeyi başarıyor.