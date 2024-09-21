Peugeot E-3008 ve E-5008, uzun menzil batarya paketine kavuştu Peugeot, E-3008 ve E-5008 modellerine 96.9 kWh kapasiteli "Uzun Menzil" bataryalar yerleştirdi.

Haber Merkezi

Peugeot, elektrikli SUV modelleri E-3008 ve E-5008'e yaptığı güncellemeyle, menzil konusunda önemli bir adım atıyor.

Yeni nesil batarya teknolojisi sayesinde bu modeller, artık daha uzun mesafeleri tek şarjla kat edebilecek.

Peugeot, E-3008 ve E-5008'e entegre ettiği 96.9 kWh kapasiteli yeni batarya paketiyle, bu araçların menzilini önemli ölçüde artırdı.

WLTP ölçüm sonuçlarına göre, E-3008 700 km, E-5008 ise 668 km menzil sunuyor. Bu rakamlar, elektrikli araç kullanıcıları için menzil kaygısını büyük ölçüde azaltacak.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Yeni batarya paketi, Fransa'daki ACC fabrikasında üretiliyor. Boyutuna rağmen DC alt yapısında 160 kW gibi epey yüksek bir gerilim destekleyen yeni bataryalar, %20'den %80'e yalnızca 27 dakikada doluyor.

Her iki SUV modeli de Avrupa'da "8 yıl veya 160 bin km" boyunca garanti ile satışa sunulacak.

Yüksek menzilli versiyonların ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.