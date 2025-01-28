Peugeot, geçen yıl Türkiye'de 73 bin satışı geçti

AA & Ensonhaber

Peugeot, 2024 yılını Türkiye'de başarılı bir şekilde tamamladı. Toplam 73 bin 542 adet araç satan Peugeot, Türkiye'nin en çok tercih edilen 5. markası oldu.

2008 VE E-2008'DE LİDERLİK

Peugeot 2008, Aralık ayında 3 bin 446 adet satışla B-SUV segmentinde liderliği ele geçirdi. Toplamda 18 bin 612 adet satan 2008, yıl genelinde de segmentinin önde gelen modelleri arasında yer aldı.

Elektrikli versiyonu E-2008 ise Aralık ayında yüzde 13,9 pazar payıyla segmentinde 4. sırada yer aldı. 2024 genelinde 1523 adet satan E-2008, yüzde 26,6 pazar payıyla segment lideri oldu.

SUV SEGMENTİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Peugeot 3008, 2024 yılında 16 bin 221 adet satış gerçekleştirdi. SUV segmentinde gücünü koruyan Peugeot, aralık ayında toplam 7 bin 228 adet SUV sattı.

Yüzde 9,2 pazar payıyla segmentte ikinci sırada yer alan Peugeot, 2024 genelinde toplam 48 bin 622 adet SUV satışı gerçekleştirdi ve yüzde 8,7 pazar payı elde etti.

HAFİF TİCARİ ARAÇLARDA BAŞARI

Peugeot, hafif ticari araç pazarında da başarılı bir yıl geçirdi. 2024 yılında 11 bin 930 adet hafif ticari araç satan Peugeot, yüzde 18,6 pazar payı ile segmentinde 4. sırada yer aldı.

"TÜRKİYE PAZARINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, Peugeot'nun Türkiye pazarındaki büyüme hamlesinin devam ettiğini belirtti.

2024 yılını güçlü bir performansla tamamladıklarını ifade eden Kaplan, aralık ayında 10 bin 629 adetlik satış ile Fransa'dan sonra dünyada en çok Peugeot satılan ikinci ülke olduklarını söyledi.

Kaplan, 2025 yılında tamamlanmış elektrikli araç ailesiyle Peugeot'nun daha da güçlü olacağını belirtti.