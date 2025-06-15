Peugeot, GTi serisini elektrikli olarak geri getirdi

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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, Volkswagen'in elektrikli GTI modelini beklerken hızlı bir hamleyle, tamamen elektrikli yeni E-208 GTi modelini tanıttı.

Peugeot Sport tarafından geliştirilen ilk tam elektrikli araç olan E-208 GTi, markanın 2020'de 308 GTi ile ara verdiği efsanevi seriyi elektrik çağına taşıyor.

280 BEYGİR GÜÇ VE ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Yeni Peugeot E-208 GTi, önden çekişli yapısını koruyarak klasik "hot hatch" ruhunu sürdürüyor. Aracın kalbinde yer alan elektrikli motor, 280 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu güç, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Performans odaklı bu yapı, WLTP standardına göre menzili 433 kilometreden 350 kilometreye düşürüyor.

Araç, standart 54 kWsa'lik bataryayı kullanıyor ve 100 kW hızlı şarj desteğiyle bataryası yaklaşık 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e dolabiliyor.

Peugeot, sadece motoru güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda yol tutuşunu da iyileştirmiş. Süspansiyon sistemi 30 mm alçaltılırken, iz genişliği artırılarak yere daha sağlam basan bir duruş elde edildi. Özel tasarlanmış 18 inç jantlar ve kırmızı gövde rengi ise efsanevi 205 GTi'ye gönderme yapıyor.

Modelde Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler, kendinden kilitli diferansiyel ve dört pistonlu büyük fren sistemi gibi performans odaklı donanımlar bulunuyor. Kabinde ise entegre başlıklı sportif koltuklar ve Alcantara döşemeler dikkat çekiyor.