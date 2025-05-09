Peugeot modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Peugeot Türkiye, mayıs ayı boyunca geçerli olacak özel bir finansman kampanyası duyurdu.

YENİ SUV MODELLERİNDE ÖZEL PEUGEOT FIRSATLARI

Fastback SUV tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan yeni Peugeot 3008, tüzel müşterilere özel 85 bin TL takas desteği ve 170 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Yeni E-3008 elektrikli modelde ise bireysel müşterilere 300 bin TL için 12 ay yüzde 2,89 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

B-SUV segmentinin lideri Peugeot 2008, 60 bin TL takas desteği ve 130 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli krediyle, elektrikli E-2008 ise donanım seviyesine göre 180 bin TL veya 200 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve takas desteğiyle alınabiliyor.

Peugeot 408 Allure donanımında 60 bin TL takas desteği ve 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi sunulurken, yüzde 100 elektrikli E-308 modeli 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli krediyle tercih edilebiliyor.

7 koltuklu yeni Peugeot 5008'de tüzel müşterilere özel 100 bin TL takas indirimi ve 170 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi, elektrikli E-5008'de ise yine tüzel müşterilere özel 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Elektrikli E-208 modeli ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli krediyle alıcılarını bekliyor.