Peugeot modellerinde temmuz ayına özel kampanyalar

Fransız otomotiv devi Peugeot, temmuz ayına özel olarak binek ve hafif ticari araç modelleri için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında, birçok popüler model için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi olanakları ve takas desteği gibi avantajlar sunuluyor.

YENİ 3008 VE 2008 MODELLERİNDE ÖZEL FIRSATLAR

Yeni hibrit Peugeot 3008 modelinde, tüzel müşterilere özel 85 bin TL takas desteği ile birlikte 170 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Popüler SUV 2008 modelinde ise 60 bin TL'lik takas desteğinin yanı sıra, 200 bin TL'ye 12 ay vadeli ve faizsiz kredi fırsatı bulunuyor.

TİCARİ ARAÇLARDA KREDİ SEÇENEKLERİ

Peugeot'nun hafif ticari araç ailesinden Rifter'ın otomatik vitesli versiyonları ve Partner Van modelinde, 400 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Expert ve Boxer Van gibi diğer ticari modellerde de çeşitli tutarlarda faizsiz kredi olanakları mevcut.