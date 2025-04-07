Peugeot Türkiye, mart satışlarıyla kendi rekorunu kırdı

AA & Ensonhaber

Peugeot Türkiye, mart ayında tarihinin en yüksek aylık satış hacmine ulaşarak büyük bir rekora imza attı.

Şirket, 11 bin 177 adetlik satış rakamıyla önemli bir başarı elde ederken, otomotiv sektöründe de adından sıkça söz ettirdi.

Peugeot, aynı zamanda mart ayını yüzde 9,6'lık pazar payıyla kapatarak tüm marka bazlı satışlarda ikinci sırada yer aldı.

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINDA BÜYÜK BAŞARI

Peugeot Türkiye, mart ayında binek araç satışlarında da önemli bir başarı elde etti. 7 bin 980 adet binek araç satışı gerçekleştiren marka, yüzde 8,7'lik pazar payıyla tüm marka bazlı satışlarda ikinci sırada yer aldı.

Hafif ticari araç pazarında da etkinliğini sürdüren Peugeot, 3 bin 197 adetlik satış rakamıyla pazardan yüzde 12,8 pay alarak bu segmentte de ilk 3'e girdi.

Peugeot Türkiye, yılın ilk çeyreğinde toplam 19 bin 602 adetlik satış rakamına ulaşarak yüzde 7,1'lik pazar payıyla genel satışlarda altıncı sırada yer aldı.

Şirket, aynı dönemde 14 bin 437 adet binek ve 5 bin 165 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tüm markalar arasında sırasıyla altıncı ve beşinci sıralarda konumlandı.

SUV PAZARINDA LİDER PEUGEOT

Peugeot Türkiye, mart ayında 7 bin 834 adetlik SUV satışı yaparak bu segmentte liderliğe yükseldi. Şirket, yüzde 13,9'luk pazar payıyla SUV pazarındaki hakimiyetini perçinlerken, yılın ilk çeyreğindeki SUV satışları ise 14 bin adedi aştı ve yüzde 10,5'lik pazar payıyla bu dönemde SUV pazarının zirvesinde yer aldı.