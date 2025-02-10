Peugeot'da yeni dönem: CEO'luk koltuğuna Alain Favey oturdu

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Fransız otomotiv devi Peugeot'da CEO değişikliği yaşandı. 20 yıllık hizmetin ardından Linda Jackson emekli olurken, koltuğu Alain Favey devraldı.

Favey, otomotiv sektöründeki 35 yıllık deneyimiyle Peugeot'yu yeni bir döneme taşıyacak.

Alain Favey'in atanmasıyla Peugeot, otomotiv endüstrisindeki dönüşüm sürecinde önemli bir adım attı. Favey'in liderliğinde marka, teknolojik yeniliklere odaklanarak müşteri beklentilerini karşılamaya devam edecek.

ALAIN FAVEY'İN KARİYER YOLCULUĞU

HEC Paris mezunu olan Alain Favey, kariyerinin büyük bir bölümünü otomotiv sektöründe geçirdi.

PSA Grubu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Favey, daha sonra Volkswagen AG'ye katılarak uluslararası deneyim kazandı. Europcar Mobility Group CEO'su olarak da görev yapan Favey, şimdi Peugeot'nun başarısı için çalışacak.

PEUGEOT'DA YENİ BİR DÖNEM

Alain Favey'in göreve başlamasıyla Peugeot'da yeni bir dönem başlıyor. Favey'in liderliğinde marka, elektrikli araçlar ve teknolojik yeniliklere odaklanarak geleceğin otomotiv dünyasında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

LINDA JACKSON'A TEŞEKKÜR

20 yıl boyunca Peugeot'ya liderlik eden Linda Jackson'a, markanın başarısı için yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edildi. Jackson'ın liderliğinde Peugeot, önemli bir büyüme kaydetti ve otomotiv sektöründe saygın bir konuma ulaştı.