Yenilenen elektrikli Ford Explorer tanıtıldı: İşte özellikleri

Ford, teknoloji ve performansı bir araya getirdiği elektrikli SUV modeli Explorer için kapsamlı bir güncelleme paketi duyurdu.

Yenilenen seriyle birlikte donanım ve menzil artırılırken, tasarıma odaklanan Explorer Collection isimli özel bir versiyon da yelpazeye eklendi.

444 KM MENZİL

Güncellemeyle birlikte Explorer Standard Range modeli artık LFP batarya teknolojisiyle yollara çıkarak menzilini yüzde 17'den fazla artırıp 444 kilometreye ulaştırıyor.

Aracın güçlendirilen elektrik motoru 140 kW güç ve 350 Nm tork üreterek 0'dan 100 km/s hıza sadece 8 saniyede ulaşılmasını sağlıyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Aracın yenilenen Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici sistemi artık trafik ışıklarını algılayarak kırmızı veya sarı ışıkta otomatik yavaşlama ve durma işlevi sunuyor.

Ayrıca dar sokaklardaki son 50 metreyi kaydeden Geri Manevra Asistanı ve aracı otonom park edebilen akıllı asistanlar sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Seriye yeni katılan Explorer Collection versiyonu; Cactus Grey gövde rengi, 20 inç jantları ve sportif iç mekan detaylarıyla tamamen ayrıcalıklı bir tasarım sunuyor.

Otomobili 2,3 kW kapasiteli mobil bir enerji kaynağına dönüştüren Pro Power Onboard özelliği ve yenilenen 14,6 inçlik bilgi-eğlence ekranı ise teknolojik deneyimi başarıyla tamamlıyor.