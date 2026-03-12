Volkswagen'de kriz: Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, 2025 mali yılı finansal sonuçlarıyla birlikte hissedarlara gönderdiği özel mektupta devasa işten çıkarma planının detaylarını paylaştı.

Alınan bu radikal karar; Audi, Porsche ve yazılım birimi Cariad dahil olmak üzere Almanya'da faaliyet gösteren tüm alt markaları doğrudan etkileyecek.

ÇALIŞAN SAYISI 250 BİNE KADAR DÜŞECEK

Şirketin 2024 yılı sonunda Almanya'da yaklaşık 293 bin olan toplam personel sayısının, planlanan bu devasa kesintilerin ardından 250 bin seviyelerine kadar gerilemesi bekleniyor.

İşten çıkarmaların en büyük kısmını ana marka olan VW oluştururken, şirket yönetimi sendikalarla daha önce ana markada 35 bin pozisyonun iptali için anlaşmaya varmıştı.

KÂRLILIK, DİESELGATE KRİZİNDEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Otomotiv devinin geçtiğimiz mali yıldaki satış gelirleri yüzde 0,8 azalarak 321,9 milyar avroya gerilerken, net kârı ise yüzde 38'lik sert bir düşüşle 6,7 milyar euroya çakıldı.

Temel faaliyet kâr marjının yüzde 2,8'e kadar gerilemesiyle birlikte grup, 2016 yılındaki meşhur Dieselgate krizinden bu yana en kötü finansal tablosuyla karşı karşıya kaldı.

Maliyetleri düşürmek için şirket içindeki her taşın altına bakacaklarını belirten Blume, üretimden satışa kadar tüm departmanları kapsayan çok katı bir tasarruf programı uygulayacaklarını vurguladı.

Bu dönüşüm planı kapsamında 1 Nisan tarihinden itibaren tedarik, üretim ve satış gibi tüm kritik operasyonlar doğrudan Wolfsburg'dan merkezi bir sistemle yönetilecek.