Yeni Porsche Cayenne S Electric tanıtıldı: İşte özellikleri

Porsche, elektrikli SUV ailesine performans odaklı yeni bir versiyon daha eklediğini duyurdu.

Yeni tanıtılan Porsche Cayenne S Electric modeli, giriş seviyesi ile Turbo versiyonu arasında güçlü bir alternatif olarak konumlanıyor.

657 BEYGİR GÜÇ

Çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen araç, normal kullanımda 536 beygir, Launch Control aktifken ise tam 657 beygir güç üretiyor.

Saatte 250 kilometre maksimum hıza çıkabilen bu büyük elektrikli SUV, 0'dan 100 km/s hızlanmasını sadece 3,8 saniyede tamamlıyor.

653 KİLOMETRE MENZİL

Araca entegre edilen 113 kWsa kapasiteli batarya, WLTP değerlerine göre kullanıcılara 653 kilometrelik iddialı bir menzil sağlıyor.

Sistem 400 kW DC hızlı şarjı destekleyerek bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e 16 dakikadan daha kısa bir sürede dolmasına imkan tanıyor.

Arka elektrik motorundaki doğrudan yağ soğutma sistemi ve silikon karbür yarı iletkenli inverter sayesinde yüksek performans anlarında bile verimlilik başarıyla korunuyor.

TESLİMAT TARİHİ VE BAŞLANGIÇ FİYATI

Yeni Porsche Cayenne S Electric, 126 bin 300 dolar başlangıç fiyatıyla siparişe açılırken, ilk teslimatlar 2026 yaz sonunda başlayacak.