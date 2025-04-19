Rekabet Kurulu'ndan Stellantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay

AA & Ensonhaber

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, Kurul, TOFAŞ Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis'e ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'yi devralma işlemine, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek onay verdi.

Bu karar, Kurum tarihi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Rekabet Kurulu'nun bir devir işlemine onay verirken taraflara yatırım yapma şartı koşması, Kurum'un daha önce aldığı kararlardan farklı bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.

Taraflarca sunulan taahhütler, bir yatırım planını ve dağıtım, satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor.

Tofaş'ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Yatırım planının otomotiv ana sanayisine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

İşlemin, verilen taahhütlerle Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar, Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu.

Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu.

İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli rol oynadı.

Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin "one-stop-shop (tek durak)" olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

GÖRÜŞLER ALINDI

Kurul, nihai inceleme aşamasında, çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlemle ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi.

Tarafların Ekim 2024'te sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.