Renault Duo ve Bento şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor

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Renault, şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yenilikçi bir çözüm sunan iki yeni elektrikli aracı, Duo ve Bento'yu görücüye çıkardı.

Bu kompakt ve çevre dostu araçlar, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

RENAULT DUO

Duo, fütüristik uzay kapsülünü andıran tasarımıyla dikkat çekiyor. Dikey olarak açılan kapıları sayesinde dar alanlarda bile kolayca inip binmeyi sağlıyor ve bisikletlilerle yaşanabilecek olası kazaları minimize ediyor. İki farklı versiyonu bulunan Duo, ihtiyaçlara göre farklı hız seçenekleri sunuyor:

Duo 45, adından anlaşılacağı gibi 45 km/s maksimum hıza sahip bu versiyon, Fransa'da ehliyetsiz olarak bile kullanılabiliyor ve 9.090 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Duo 80 Evo: 80 km/s hıza ulaşabilen bu versiyon ise daha fazla güç arayanlar için ideal ve 11.600 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Renault 5'in pil takımının tek bir modülünü kullanan 10,3 kWh'lik batarya, Duo'ya 161 km'ye kadar menzil sağlıyor. Geniş iz yapısı sayesinde konforlu bir sürüş deneyimi sunan Duo, sürücü hava yastığıyla da güvenliği ön planda tutuyor.

RENAULT BENTO

Bento ise yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanmış bir versiyon. 10.000 eurodan başlayan fiyatıyla Bento, 649 litrelik geniş kargo hacmiyle elektrikli kargo bisikletleri ve küçük elektrikli minibüsler pazarında iddialı bir rakip olarak yerini alıyor.

Hem Duo hem de Bento, yüzde 40'tan fazla geri dönüştürülmüş malzeme içermesi ve yüzde 95 oranında geri dönüştürülebilir olmasıyla çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

Duo 80'in Pro versiyonu, paylaşımlı mobilite operatörleri için özel olarak tasarlanmış ve coğrafi sınırlama gibi kullanışlı dijital özellikler içeriyor.

Duo ve Bento, konforlu bir sürüş deneyimi için ısıtmalı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön cam ve klima gibi opsiyonel özellikler sunuyor.

Standart olarak sunulan akıllı telefon tutucusu ise navigasyon ve diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırıyor.

Renault Duo ve Bento, şehir içi ulaşımda pratiklik, konfor ve çevre dostu bir çözüm arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.