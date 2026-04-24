Volkswagen'de büyük kriz: Üretim kapasitesi 1 milyon adet azalacak

Pandemi öncesinde yıllık 11 milyon araç satışına ulaşan Volkswagen Grubu, 2020 yılından bu yana 10 milyon barajının altında kalarak büyük bir daralma yaşıyor.

Yaşanan bu düşüş, şirketin mevcut üretim kapasitesinin atıl duruma düşmesine ve acil maliyet düşürme planları yapmasına neden oluyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ 1 MİLYON ADET AZALACAK

Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, değişen küresel pazar koşulları nedeniyle şirketin yıllık üretim kapasitesini 1 milyon adet azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Blume; ABD'deki gümrük vergileri, Çin pazarındaki yoğun rekabet ve daralan Avrupa pazarının şirket için uzun vadede sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

ÇİNLİ RAKİPLERE FABRİKA SATIŞI GÜNDEMDE

Maliyetleri birkaç yıl içinde yüzde 20 oranında düşürmesi gereken otomotiv devi, tesis kapatmalarından kaçınmaya çalışsa da bir fabrikasını Çinli rakiplerine satma ihtimalini dışlamıyor.

Hatırlanacağı üzere 2024 yılında Almanya'daki üç fabrikanın kapatılması gündeme gelmiş ve sendikalarla yoğun müzakereler yürütülmüştü.

GÜMRÜK VERGİLERİ VE DÜŞEN SATIŞLAR ZORLUYOR

Sadece 2025 yılının ilk altı ayında ABD'deki yüksek gümrük vergileri nedeniyle şirket 1,5 milyar dolar tutarında ağır bir maliyetle karşı karşıya kaldı.

Geçen yıl Volkswagen ve Audi markalarının satışlarında ciddi düşüşler yaşanırken, grup bünyesinde sadece Porsche nispeten istikrarlı bir tablo çizebildi.