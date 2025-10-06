Skoda Auto, 4 milyonuncu SUV modelini üretti

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, 2009 yılında Yeti modeliyle başladığı SUV serüveninde 4 milyon adetlik üretim barajını geçtiğini duyurdu. Bu, marka için önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor.

SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASI SUV

Günümüzde Skoda'nın mevcut ürün gamını oluşturan 12 model serisinin yedisi SUV segmentinde yer alıyor.

Bu modeller, markanın küresel toplam teslimatlarının yüzde 55'inden fazlasını oluşturarak büyük bir başarıya imza atıyor.

Türkiye'de de SUV'lara olan talep artıyor; 2025'in ilk 8 ayında Skoda'nın Türkiye'deki satışlarının yüzde 41'i SUV modellerden oluştu.

GELECEKTE DAHA FAZLA ELEKTRİKLİ SUV GELİYOR

Markanın elektrikli SUV modelleri Elroq ve Enyaq, Avrupa'da güçlü satış performanslarını sürdürüyor. Yalnızca 2025'in ilk yarısında Avrupa'da 72 bin adet elektrikli Skoda satıldı.

Skoda, elektrifikasyon hamlesini hız kesmeden devam ettirecek. 2026 yılına kadar en küçük elektrikli SUV modeli Epiq ve yedi kişilik yeni amiral gemisi Space de pazara sunulmuş olacak.