Skoda Superb Sportline MHEV Türkiye'de satışa çıktı

Skoda'nın en çok tercih edilen modeli Superb, sportif detaylarla zenginleştirilen 1.5 litrelik hafif hibrit Sportline versiyonuyla Türkiye pazarında satışa sunuldu.
Skoda, Türkiye'deki ürün yelpazesini genişleterek amiral gemisi Superb'in sportif karakterli yeni versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 litrelik motordan güç alan Superb Sportline MHEV, 3 milyon 682 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.
SPORTİF TASARIM VE GENİŞ İÇ HACİM BİR ARADA
Yeni modelin dış tasarımında parlak siyah ön ızgara, 19 inç Torcular alüminyum jantlar ve modele özgü arka spoyler gibi dikkat çekici detaylar öne çıkıyor.
Kabin içinde ise masaj fonksiyonlu spor ön koltuklar ve 13 inç bilgi-eğlence sistemi yer alırken, araç 645 litrelik geniş bagaj hacmiyle günlük kullanım pratikliğinden ödün vermiyor.
YÜKSEK PERFORMANS VE DİNAMİK SÜRÜŞ KEYFİ
Aracın kalbinde yer alan 150 PS güç ve 250 Nm tork üreten mild hibrit motor, 100 kilometrede ortalama 5.3 litre yakıt tüketimiyle verimlilik sağlıyor.
Saatte 225 kilometre maksimum hıza ulaşabilen otomobil, 15 milimetre alçaltılmış spor şasisi ve progresif direksiyon sistemiyle üst düzey bir sürüş dinamiği sunuyor.