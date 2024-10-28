Tesla, 7 milyonuncu aracını banttan indirdi

Haber Merkezi

Elektrikli araç devi Tesla, 7 milyonuncu elektrikli aracını ürettiğini duyurdu. Şirket, 2024 dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklarken bu önemli dönüm noktasına da değindi.

Tesla'nın paylaştığı görsele göre 7 milyonuncu araç, Fremont fabrikasında üretilmiş gibi görünüyor.

ÇİN'İN BÜYÜK KATKISI

Tesla'nın bu hızlı büyümesinde, yakın zamanda kendi üretim rekorunu kıran Şanghay'daki fabrikanın büyük katkısı bulunuyor.

Tesla, bu ay Şanghay fabrikasında 3 milyonuncu aracını ürettiğini açıklamıştı.

HIZLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Tesla'nın büyümesi son yıllarda oldukça etkileyici bir hızda ilerliyor. Otomobil üreticisi, Mart 2023'te 4 milyonuncu, Eylül 2023'te ise 5 milyonuncu aracını üretmişti.

2024 yılında ise bu büyüme biraz yavaşladı ve Tesla'nın bu yıl geçen yılkiyle hemen hemen aynı sayıda araç teslim etmesi bekleniyor.

Yine de tek bir şirketin dünya genelinde 7 milyon tamamen elektrikli araç üretmiş olması, otomotiv sektörü için oldukça önemli bir başarı. Başka hiçbir otomobil üreticisi henüz bu seviyeye ulaşamadı.