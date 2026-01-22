Tesla'ya büyük şok: Cybertruck satışları yarı yarıya düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD elektrikli araç pazarı için çalkantılı geçen 2025 yılında, Tesla'nın fütüristik tasarımlı kamyoneti Cybertruck büyük bir kan kaybı yaşadı.

Cox Automotive verilerine göre araç, tüm elektrikli modeller arasında hacim bazında en sert düşüşü kaydeden model oldu.

SATIŞLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Tahminlere göre 2024 yılında yaklaşık 39 bin adet satılan modelin satışları, geçtiğimiz yıl neredeyse yarı yarıya azalarak 20 bin 200 seviyesine geriledi.

Yaklaşık 19 bin adetlik bu kayıp, Amerika pazarındaki elektrikli araçlar arasında yaşanan en büyük hacim daralması olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM HEDEFİ TUTMADI

Tesla, Teksas fabrikasında yıllık 125 binden fazla üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtse de tüketici talebi bu kapasitenin çok altında kaldı.

Elon Musk'ın geçmişte 250 bin adetlik satış hedefi koyduğu paslanmaz çelik gövdeli araç için, ilk lansman dönemindeki yoğun ilginin ardından talep hızla azaldı.

Satışların düşmesinde 7 bin 500 dolarlık temiz araç vergi indiriminin sona ermesi ve Elon Musk'ın politik duruşunun potansiyel alıcıları uzaklaştırması etkili oldu.

Özellikle Musk'ın siyasi figürlerle olan yakınlaşması, elektrikli araçların ana hedef kitlesi olan bazı grupların markaya ve modele mesafeli durmasına yol açtı.

PAZAR LİDERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Cybertruck'ın yaşadığı bu sert düşüşe ve Ford F-150 Lightning gibi rakiplerin üretim iptallerine rağmen Tesla genel pazardaki gücünü korudu.

Marka, 2025 yılını 590 bin araç satışı ve yüzde 46'lık pazar payı ile Amerika'nın lider elektrikli araç üreticisi olarak tamamladı.