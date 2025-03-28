Toyota, Japonya'da kurmayı planladığı dev batarya tesisini erteledi

Haber Merkezi

Toyota, elektrikli araç (EV) altyapısını güçlendirme hedefiyle Japonya'nın Fukuoka bölgesinde inşa etmeyi planladığı dev batarya tesisinin açılışını ertelediğini duyurdu.

Başlangıçta nisan ayında tesisin konumunun belirlenmesi planlanıyordu. Ancak Fukuoka Valisi Seitaro Hattori'nin açıklamasına göre, bu süreç sonbahara ertelendi.

Tesisin 2028'de faaliyete geçmesi beklenirken, bu gecikme, projenin zaman çizelgesinde de değişikliklere yol açabilir.

Yerel kaynaklar, Toyota'nın bu tesisi kurma konusundaki kararlılığını koruduğunu belirtiyor. Ancak şirket, tesisin üretim yelpazesini yeniden değerlendirme aşamasında.

Başlangıçta batarya üretimi yapması öngörülen tesis, Toyota'nın 1.000 km menzilli modellerine güç sağlayacaktı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA DİNAMİKLER DEĞİŞİYOR

Toyota, elektrikli araç pazarına temkinli bir giriş yaptı ve uzun yıllar hibrit araç satışlarıyla sektörde lider konumunu korudu.

Elektrikli araç satışları artmaya devam etse de başlangıçtaki beklentilerin aksine önemli bir yavaşlama yaşanıyor.