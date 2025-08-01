Toyota, Türkiye'de üretime 12 gün ara verecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya'da bulunan üretim tesisinde planlı bir ara gerçekleştireceğini açıkladı.

Fabrikada 4-16 Ağustos tarihleri arasında 12 gün boyunca üretime ara verilecek.

AMAÇ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Verilen bu aranın, fabrikanın üretim hatlarındaki planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları için kullanılacağı belirtildi.

Bu çalışmaların temel hedefi, tesisin verimliliğini ve üretim kalitesini daha da artırmak.

TÜRKİYE'NİN İHRACAT DEVLERİNDEN BİRİ

5 bin kişiye istihdam sağlayan ve Toyota'nın Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden biri olan Sakarya fabrikası, aynı zamanda bir ihracat üssü konumunda.

TMMT, 2024 yılında gerçekleştirdiği 4,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük ikinci ihracatçısı olmuştu.