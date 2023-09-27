Unutulan konsept otomobiller: Aston Martin Bulldog Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1980 yılında tanıtılan Aston Martin Bulldog.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin sekizinci bölümünde, Aston Martin Bulldog modeline yakından bakacağız.

Bölüm 8: Aston Martin Bulldog

Tasarımı William Towns tarafından yapılan Aston Martin Bulldog, Aston Martin tarafından 1979 yılında üretilen tek seferlik konsept bir araç olarak dikkat çekiyor.

Başlangıçta 15-25 araçlık bir üretim çalışması planlandı, ancak projenin çok maliyetli olduğu düşünüldü ve yalnızca bir tane üretildi.

Adını Aston Martin'in o zamanki genel müdürü Alan Curtis tarafından uçurulan İskoç Havacılık Bulldog uçağından alan, Bulldog, şirketin yeteneklerini göstermek için tasarlandı.

Martin'in Newport Pagnell'deki yeni mühendislik tesisi, aynı zamanda dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanının peşindeydi.

Araba resmi olarak 27 Mart 1980'de Aston Clinton'daki Bell Otel'de tanıtıldı. Araba İngiltere'de üretilmiş olmasına rağmen soldan direksiyonlu olarak görücüye çıktı.

Bulldog'un keskin kama şekli William Towns tarafından tasarlandı. Otomobilin beş adet ortaya monte edilmiş, gizli farları ve martı kanadı kapıları vardı.

İç mekan ceviz süslemeli deri döşemeyle kaplandı ve çok sayıda LED düğmeye ev sahipliği yaptı.

Bulldog, 600 bhp (447 kW; 608 PS) üreten ikiz Garrett turboşarjlı 5,3 L V8 motorla güçlendirilmişti.

Aston Martin, otomobilin 237 mil/saat (381 km/saat) hıza sahip olduğunu iddia etmişti ancak otomobilin en yüksek hızı, Motor Endüstrisi'nde yapılan bir test çalışması sırasında 191 mil/saat (307 km/saat) olarak kaydedildi.

Yüksek maliyet sonunu getirdi

Aston Martin, 15-25 adet Bulldog üretmeyi planladı ancak 1981'de Victor Gauntlett şirketin başkanı oldu ve projenin çok maliyetli olacağına karar vererek Bulldog projesini sonlandırdı.

1984 yılında Aston Martin, Bulldog'u orta doğulu bir koleksiyoncuya 130 bin euro karşılığında sattı. Bulldog daha sonra Amerikalı bir koleksiyoncuya satıldı ve bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı; daha sonra farklı yerlere götürüldü.

Otomobil, 2009'da Goodwood Hız Festivali'nde ve Temmuz 2013'te Kensington Park Gardens'ta Aston Martin'in 100. yıl dönümü kutlamasında gösterildi.