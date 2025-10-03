Uygun fiyatlı Tesla Model Y'nin özellikleri ortaya çıktı

Tesla'nın en popüler modeli olan Tesla Model Y'nin, daha uygun fiyatlı yeni bir versiyonuna dair ilk bilgiler ortaya çıktı.

Şirketin kendi internet sitesindeki kodlarda görülen ve "Model Y Standard" adını taşıyacağı anlaşılan bu yeni model, daha sade özelliklerle satışa çıkacak.

BAZI ÖZELLİKLER EKSİK OLACAK

Sızdırılan bilgilere göre, yeni modelin en dikkat çekici farkı cam tavanın bulunmaması olacak. Ayrıca arka sırada ekrana yer verilmeyecek ve HEPA hava filtresi de bu versiyonda sunulmayacak.

İç mekânda ise manuel ayarlanabilir direksiyon simidi ve kumaş kaplama detaylar gibi daha sade özellikler yer alacak. Aracın bagaj hacminin de diğer versiyonlara göre 28 litre daha az olacağı belirtiliyor.

UCUZ TESLA MODEL Y FİYATI

Yapılan bu donanım sadeleştirmeleriyle, Model Y Standard'ın ABD başlangıç fiyatının 39 bin 990 dolar olması hedefleniyor. Bu, Long Range Arkadan İtişli versiyona kıyasla 5 bin dolar daha ucuz bir fiyat etiketi anlamına geliyor.

Yeni versiyonda yeniden tasarlanmış bir ön yüz, ön tampon kamerası ve yeni 18 inç "Aperture" jantlar gibi özellikler ise korunacak. Tüm bu bilgilerin Tesla tarafından yapılacak resmi bir açıklama ile netleşmesi bekleniyor.