Uzmanlar, boyalı araçlar konusunda uyarıyor

İkinci el araç pazarında hareketliliğin tekrar yaşanmaya başladığı bugünlerde, tüketicilerin kafasını karıştıran boyalı araç konusunda uzmanlardan açıklama geldi.

Araç alım satımında yıllar içerisinde yaşanan güven problemleriyle ortaya çıkan ve suistimal edilen boya konusuyla ilgili konuşan TOSEF Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, çeşitli noktaların önemine değindi.

Ünaldı, "15 yıl önce bir araç satın alırken karoserdeki boya tespiti, ustaların gözle kontrolüyle gerçekleştiriliyor, fabrikanın çektiği meges ile tamirhanenin çektiği meges karşılaştırılıyordu. Kurumsal ekspertiz firmalarının pazara dahil olması, ikinci eldeki güven problemini bir nebze azalttı. Ancak boya konusuyla ilgili yanlış algı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"YILDA 4 MİLYON ARAÇ BOYANIYOR"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre; her yıl ortalama 1 milyon kasko, 1 milyon trafik olmak üzere 2 milyon hasar dosyasının açıldığını kaydeden Ünaldı, "Artı olarak 2 milyon aracın da her yıl hasar dosyası açılmadan onarıldığını öngörüyoruz. Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası boyanıyor.

Trafikteki 24 milyon taşıtın yaş ortalaması ise halen 14.2. Böyle bir araç parkında tüketiciler boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

"PROFESYONEL BOYA, ARACIN DEĞERİNİ KORUR"

TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işleminin aracın değerini koruyacağını belirten Ünaldı, "Aksi takdirde ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor." dedi.