Volkswagen'in yeni pickup modeli ortaya çıktı: İşte tüm bilgiler

Volkswagen, küresel ürün yelpazesini genişletme stratejisi doğrultusunda Tukan ismini verdiği yeni pickup modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

Tamamen Brezilya sınırları içinde tasarlanıp geliştirilen bu yeni model, markanın Sao Jose dos Pinhais tesislerinde üretilecek.

DİKKAT ÇEKEN TASARIM ÖZELLİKLERİ

Paylaşılan ilk resmi ipuçlarında aracın nispeten kısa bir kasa yapısına sahip olduğu ve tavan raylarıyla bütünleşen plastik barların kullanıldığı görülüyor.

Ayrıca arka sütundaki siyah panel üzerine işlenen Tukan logosu ve lansman için seçilen "Kanarya Sarısı" rengi modelin karakteristik detaylarını oluşturuyor.

FIAT STRADA'YA GÜÇLÜ RAKİP GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre T-Cross platformu üzerine inşa edilecek olan Tukan, doğrudan Fiat Strada modeliyle rekabet edecek şekilde konumlandırılıyor.

Aracın kaputunun altında 1.4 turbo motorun yanı sıra, iş odaklı giriş seviyesi versiyonlarda 1.6 litrelik atmosferik motor yer alacak.

GÜNEY AMERİKA İÇİN DEV YATIRIM PLANI

Alman otomotiv devi, 2028 yılına kadar Güney Amerika pazarında toplam 20 milyar real değerinde yatırım yaparak 21 yeni modeli yollara çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin bu kapsamlı planı dahilinde sadece Tukan projesi için devasa bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.