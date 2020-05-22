Volvo, yeni otomobillerine hız sınırı getiriyor

Volvo, gelecek otomobil modelleri için uzun süre önce açıkladığı hız sınırı özelliğini kullanmaya başladı.

Günümüzde otomobil kullanımın bir hayli artması, üreticileri de çeşitli güvenlik önlemleri almaya yönlendiriyor.

Güvenlik ölemleri üzerinde yoğunlaşan en önemli otomobil üreticilerinden biri olan Volvo, kendi otomobillerinin karıştığı ölümcül kazaları da sıfıra indirmek istiyor.

SAATTE 180KM HIZ SINIRI

Şirket, kısa süre önce beklenen adımı attı ve yeni araçlarının maksimum hızını 180 km/saat'e sınırlandırmaya başladı.

2021 MODEL OTOMOBİLLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

2021 model yılındaki Volvo otomobilleri için geçerli olacak bu hamle, kullanıcıların gereğinden fazla hız yapmalarının önüne geçecek ve kaza riski de azalacak.

Almanya’daki belirli hız sınırı olmayan yollar haricinde, 180 km/saatin gereğinden fazla hızlı olduğunu düşünürsek, Volvo'nun bu kararı birçok kullanıcı için aslında oldukça mantıklı.

Bu özellik, yeni araçların hepsinde bulunan Care Key ile sağlanacak.

CARE KEY NEDİR

Care Key, açıklandığı kadarıyla artık hız limitine sahip 2021 model tüm Volvo modellerinde standart olarak yer alıyor.

Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Care Key, Volvo sürücülerinin otomobillerini, diğer aile üyelerine veya daha yeni ehliyetlerini almış gençler gibi deneyimsiz sürücülere ödünç vermeden önce, otomobilin üst hız limitine sınır koyabilmelerini sağlıyor.