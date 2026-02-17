Yapay zeka modeli Grok, Avrupa genelindeki Tesla araçlarına geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

xAI tarafından geliştirilen yapay zeka modeli Grok, Avrupa genelindeki Tesla araçlarına kademeli olarak entegre ediliyor.

İlk etapta Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu dokuz Avrupa ülkesinde kullanıma sunulan sistemin listesinde, ilk aşamada Türkiye yer almıyor.

GROK İLE GELİŞMİŞ ROTA PLANLAMA DÖNEMİ

Araçlara eklenen Grok asistanı, yalnızca soruları yanıtlamakla kalmayıp gerçek zamanlı verilerle navigasyon hedefleri oluşturma yeteneği de taşıyor.

Kullanıcılar, bu akıllı sistem sayesinde en iyi restoranlara yönlendirme isteyebiliyor, yakınlardaki şarj istasyonlarını bulabiliyor veya detaylı şehir turu planlamaları yapabiliyor.

Halen beta aşamasında olan bu yenilikten faydalanabilmek için araçların AMD işlemciye, güncel yazılım sürümüne ve Premium Bağlantı aboneliğine sahip olması şartı var.

İlk olarak Temmuz 2025'te ABD pazarında başlatılan uygulamanın, klima veya medya yönetimi gibi donanımsal sesli kontrolleri henüz desteklemediğini belirtelim.