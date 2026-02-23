Yeni Audi Q7 casus kameralara yakalandı

Yeni nesil Audi Q7, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki Audi genel merkezinin çevresinde yoğun kamuflajlı olarak test edilirken görüntülendi.

Aracın kendi evinde bu kadar gelişmiş bir prototiple test edilmesi, projenin nihai üretim aşamasına oldukça yaklaştığının bir göstergesi.

Görüntülenen yeni Q7 modeli, mevcut nesle kıyasla daha dik, heybetli ve kaslı bir ön tasarımla dikkat çekiyor.

Markanın son modellerinde sıkça görülen ikiye bölünmüş far imzası ve büyüyen ızgara yapısı araca çok daha teknolojik bir görünüm kazandırıyor.

YENİ AUDI Q7 TANITIM TARİHİ

Elektrifikasyona odaklanan yeni nesil SUV, benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra hafif hibrit ve daha uzun menzilli şarj edilebilir hibrit motorlarla satışa sunulacak.

İç hacmi ve çok yönlülüğüyle öne çıkan bu modelin 2026 yılı sonu veya 2027 başlarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.