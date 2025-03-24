Yeni Opel Grandland şarj edilebilir hibrit versiyona kavuştu

Haber Merkezi

Opel, elektrikli araç platformu STLA Medium üzerine inşa edilen yeni Grandland modelini tanıttı.

Model, kullanıcılara çevre dostu ve yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Almanya'da satışa sunulan Grandland Hybrid, 48 volt teknolojisiyle 36 bin 400 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyonu (Plug-in Hybrid) ise 195 beygir gücüyle 40 bin 150 euro'luk bir fiyat etiketine sahip. Tamamen elektrikli Grandland Electric modeli ise 46 bin 750 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

YENİ GRANDLAND'İN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Yeni Grandland, 1.645 litreye kadar ulaşan geniş bagaj hacmi, geri dönüştürülmüş iç mekan malzemeleri ve Intelli-Lux HD far teknolojisiyle öne çıkıyor.

Opel'in yeni far sistemi, 50.000'den fazla LED bileşeniyle donatıldı ve trafikteki diğer araçlara göre ışık şiddetini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ayrıca, farklı sürüş koşullarına göre aydınlatma açısını da optimize ediyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Grandland, trafik işareti tanıma, akıllı hız sabitleme, çarpışma sonrası otomatik frenleme ve 360 derece görüş kamerası gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda.

Opel, yeni Grandland'in elektrikli versiyonunun 523 kilometreye kadar menzil sunduğunu belirtiyor.

GS donanım seviyesinde bu menzil 582 kilometreye kadar çıkıyor. Yakında satışa sunulacak 97 kWh kapasiteli versiyonun ise yaklaşık 700 kilometre menzil sunacağı tahmin ediliyor.

Yeni Opel Grandland, Almanya'daki Opel bayilerinde satışa sunuldu. Modelin, farklı motor seçenekleri ve donanım özellikleriyle Avrupa pazarında da yerini alması bekleniyor.