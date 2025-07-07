Yeni Peugeot 3008 Plug-in Hybrid eylülde Türkiye’de

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, markanın popüler SUV modeli 3008'in yeni Plug-in Hibrit versiyonunun eylül ayında Türkiye yollarına çıkacağını duyurdu.

Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanımla gelecek olan aracın lansmana özel başlangıç fiyatı ise 2 milyon 110 bin TL olarak belirlendi.

PEUGEOT TÜRKİYE'DEN TARİHİ BAŞARI

Peugeot Türkiye, yılın ilk 6 ayında 41 binden fazla satış gerçekleştirerek geçen yıla göre %29 büyüdü ve kendi tarihinin en iyi ilk yarı performansına imza attı.

Bu başarıyla birlikte marka, yıl sonu toplam satış hedefini 77 bin adede yükseltti.

HEDEF: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT PAYINI ARTIRMAK

Şirket, yeni Peugeot 3008 Plug-in Hybrid gibi modellerin de katkısıyla, yıl sonunda toplam satışlarının %35'ini elektrikli ve hibrit araçların oluşturmasını hedefliyor.

Satışların yüzde 65'inin ise SUV modellerinden gelmesi planlanarak markanın bu segmentteki gücünün korunması amaçlanıyor.