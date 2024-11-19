Yeni Peugeot 5008 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 2025 model yılı için yenilenen 5008 serisinin Türkiye fiyatlarını duyurdu.

Allure ve GT donanım seviyeleriyle sunulacak olan yeni Peugeot 5008, 1.2 litrelik hibrit motor seçeneğinin yanı sıra tamamen elektrikli bir versiyonla da tercih edilebilecek.

PEUGEOT 5008 FİYAT LİSTESİ

Yeni Peugeot 5008 ailesi, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.2 litrelik benzinli motor ve yüzde 100 elektrikli motor olmak üzere iki farklı güç ünitesi seçeneğiyle sunuluyor. İşte yeni Peugeot 5008'in Türkiye fiyatları:

Allure 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.580.000 TL

GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6: 2.750.000 TL

GT 157 kW Elektrikli: 2.750.000 TL

YENİ 5008'DE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Yeni Peugeot 5008, modern tasarımı, geniş iç mekanı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Peugeot i-Cockpit dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve ergonomik tasarım, sürüş deneyimini iyileştiriyor. Ayrıca, yeni 5008'de sürücü destek sistemleri ve güvenlik özellikleri de güncellendi.

Yeni Peugeot 5008'de farklı opsiyonel donanım paketleri de sunuluyor. Bu paketler arasında Panoramik i-Cockpit (45.000 TL), Nappa Deri Döşeme Elektrikli Ayarlanabilir Koltuklar (100.000 TL ve 77.778 TL'lik versiyonlar) gibi özellikler yer alıyor.