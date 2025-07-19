Yenilenen Toyota Corolla Cross Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Toyota'nın C-SUV segmentindeki popüler temsilcisi Corolla Cross, geçirdiği makyaj operasyonunun ardından Türkiye pazarına giriş yaptı.

Ufak tasarım dokunuşları ve daha verimli hale getirilen hibrit motoruyla dikkat çeken otomobil, üç farklı donanım paketi ile satın alınabilecek.

TASARIMDA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Yeni Toyota Corolla Cross, ön kısımda yeni bir ızgara tasarımına ve arkada LED detaylı stop lambalarına sahip.

İç mekanda ise donanım seviyesine bağlı olarak 7.0 veya 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı ve 10.5 inçlik merkezi multimedya ekranı yer alıyor.

HİBRİT MOTOR VE TÜRKİYE FİYATI

Yenilenen Toyota Corolla Cross, Türkiye'de 140 beygir güç üreten, daha verimli hale getirilmiş 1.8 litrelik hibrit ünite ile satılacak.

Aracın Flame donanım seviyesindeki başlangıç fiyatı ise 2 milyon 75 bin TL olarak açıklandı.