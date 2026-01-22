Yenilenen yüzüyle 2026 Kia Niro tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kia, B-crossover segmentindeki temsilcisi Niro'yu 2026 model yılı için makyajlayarak ilk olarak kendi anavatanı Güney Kore'de görücüye çıkardı.

Yenilenen model; hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli güç aktarma seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmaya devam edecek.

YENİLENEN DIŞ TASARIM DETAYLARI

Makyajlı Niro, markanın EV3'ten EV9'a uzanan model gamında kullandığı "Opposites United" tasarım diliyle uyumlu, revize edilmiş modern bir ön yüze kavuştu.

Aracın arka bölümünde ise ince bir ışık imzasını barındıran yeni ve karartılmış stop lambaları dikkat çekiyor.

Modelin imza niteliğindeki renkli C sütunu artık gövdenin geri kalanıyla aynı renkte ve eskisine göre daha ince bir yapıda tasarlandı.

Bu değişiklik sonucunda arka kapılar ile C sütunu arasındaki geçişin daha az belirgin olması sağlanarak daha akıcı bir görünüm elde edildi.

KABİNDE ÇİFT EKRANLI TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

İç mekandaki en büyük yenilik, mevcut düzenin yerini alan ve Hyundai'nin yeni multimedya sistemini barındıran çift 12,3 inçlik ekran kurulumu oldu.

Bu yeni ekran düzenine tam uyum sağlamak amacıyla ön konsolun formu değiştirilirken araca yeni bir direksiyon simidi de eklendi.

FİZİKSEL TUŞLARDAN VAZGEÇİLMİYOR

Kia, sürücülerin ses seviyesini ayarlamak gibi basit işlemler için gözünü yoldan ayırmaması adına çok sayıda fiziksel tuşu koruma stratejisini sürdürüyor.

Şirketin iç tasarım şefi Jochen Paesen, hata yapmayı önlemek ve hızlı erişim sağlamak adına bazı kritik işlevlerin fiziksel kalacağını doğruladı.