Yine zam var: İşte Chery mayıs ayı güncel fiyat listesi

Haber Merkezi

2023 yılında Türkiye pazarına geri dönüş yapan ve kısa sürede popülerlik kazanan Çinli otomobil üreticisi Chery, mayıs ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, markanın bazı SUV modellerinde fiyat artışı yaşandı.

ZAMLANAN MODELLER

Chery'nin yayınladığı fiyat listesi ile birlikte Tiggo7 Pro Max modelinin başlangıç fiyatı 2 milyon 059 bin TL'den 2 milyon 190 bin TL'ye yükseldi.

Bir diğer popüler model olan Tiggo8 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 2 milyon 249 bin TL'den 2 milyon 290 bin TL'ye çıktı.

OMODA 5 PRO YENİDEN SATIŞTA

Chery'nin mayıs ayı güncellemesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Omoda 5 Pro modelinin yeniden satışa sunulması oldu.

Bir süredir listede yer almayan Omoda 5 Pro, Mayıs 2025 itibarıyla 2 milyon 100 bin TL başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşacak.