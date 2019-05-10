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Otomobili içerisinde kadın varken, ateşe verip kaçtı

Arnavutköy'de bir şahıs, içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili yaktı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA | 10.05.2019 - 15:36..
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İstanbul Arnavutköy Yassı Ören yolundan geçen sürücüler, bir şahsın otomobilini yakarak kaçtığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Otomobili içerisinde kadın varken, ateşe verip kaçtı

BİRİNİN KAÇTIĞINI GÖRDÜ

Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, içerisinde bir kadın cesedi bulundu. Olayı şahit olarak jandarmaya haber veren Necati Güngörmüş isimli sürücü, "Ben arabamla geçiyordum. Baktım yolda birisi kaçıyordu, araba da yanıyordu. Yaşlı birisinin kaçtığını gördüm. İtfaiye ve jandarmayı aradım. Araba yanmıştı. İtfaiye söndürdüğünde içerisinde birinin olduğun gördüler. Yanmış vaziyetteydi." ifadelerini kullandı.

Otomobili içerisinde kadın varken, ateşe verip kaçtı

Otomobili içerisinde kadın varken, ateşe verip kaçtı

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