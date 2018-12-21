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Oyuncu Hikmet Taşdemir: Sinema işini sevmek gerekir

Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir, "Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki" dedi.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 11:22..
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Oyuncu Hikmet Taşdemir: Sinema işini sevmek gerekir

Korkusuz Korkak ve Umudumuz Şaban'da Kemal Sunal'la, Dünyayı Kurtaran Adam'da Cüneyt Arkın'la oynayan Taşdemir yaptığı açıklamada; uygun projelerde rol almak istediğini belirterek, yeniden seyirci karşısına geçmek istediğini söyledi.

"HOCAM YILMAZ GÜNEY'DİR"

Bugüne kadar en beğenerek oynadığı filmlerden birinin Türkan Şoray ile oynadığı "Asiye Nasıl Kurtulur" olduğunu dile getiren usta oyuncu, "Benim hocam Yılmaz Güney'di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın'ın da oynadığı 'Umutsuzlar' filminde oynatmıştı. Hatta ilk defa Türk sinemasında jön ölmez diye bir şey vardı. Jön gelir kötü adamı yok ederek, kızı alıp giderdi. Yılmaz Güney bunu yıktı. Kendisini o filmde öldürtmüştü" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hikmet Taşdemir: Sinema işini sevmek gerekir

"BU İŞ SEVİLMEDEN YAPILMAZ"

Hikmet Taşdemir, Güney'in Yol filminde de oynadığına vurgu yaparak, "Yılmaz Güney’in üzerine birini seviyorum diyebilmem imkansız. Çünkü o benim hocam ve bu piyasada ekmek yememe neden olan kişi. Yılmaz Güney başta olmak üzere Türkan Şoray'ı, Cüneyt Arkın'ı, Kartal Tibet’i ve bütün oyuncuları seviyorum. Bu iş sevilmeden yapılmaz ki" açıklamasını yaptı.

"SİNEMADA MUTLUYUM"

Yeniden dizi ve sinemada rol almak istediğinin altını çizen oyuncu, "Bugüne kadar Türk sinemasında bir yer kapmışsam, halk beni öyle sevdiyse ondan daha kötü bir rolde oynamayı düşünmüyorum. Çünkü beni sevenlerin gözünde küçülmek istemiyorum. Sinemada olmaktan mutluydum ve halen mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

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