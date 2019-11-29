taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7454
Euro
6.3238
Altın
1456.31
Borsa
107303.54
Gram Altın
269.128
Bitcoin
43596.13

Özcan Deniz'in evliliğini Aslı Enver bitirdi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ıın boşanmalarıyla ilgili, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 12:48..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz haziran ayında eşi Feyza Aktan'la evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Özcan Deniz'in, boşanma sebebi oyuncu Aslı Enver çıktı.

Özcan Deniz'in evliliğini Aslı Enver bitirdi

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı.

ASLI ENVER'E BENZEMEYE ÇALIŞTI

Eşinin isteği üzerine Aktan'ın, bir dönem Aslı Enver'e benzemeye çalıştığı ve onun gibi giyinmeye çalıştığı iddialar arasında.

İLK MESAJI ÖZCAN ATTI

Geçenlerde sevgilisi Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ise ilk mesajın, yine Özcan Deniz'den geldiği ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in evliliğini Aslı Enver bitirdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

241
Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

52
CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

101
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

68
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

247
Siyanürün satışına düzenleme getirildi

Siyanürün satışına düzenleme getirildi

149
Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir