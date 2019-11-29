Özcan Deniz'in evliliğini Aslı Enver bitirdi

Geçtiğimiz haziran ayında eşi Feyza Aktan'la evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Özcan Deniz'in, boşanma sebebi oyuncu Aslı Enver çıktı.

Özcan Deniz'in, Aslı Enver'e takıntılı bir şekilde hayranlık duyması ve Feyza Aktan'ın da sürekli onun gibi olmasını istemesi üzerine ipler koptu. Bu hayranlık giderek evliliklerine daha da zarar verince ikili boşanma kararı aldı.

ASLI ENVER'E BENZEMEYE ÇALIŞTI

Eşinin isteği üzerine Aktan'ın, bir dönem Aslı Enver'e benzemeye çalıştığı ve onun gibi giyinmeye çalıştığı iddialar arasında.

İLK MESAJI ÖZCAN ATTI

Geçenlerde sevgilisi Murat Boz ile ayrılan Aslı Enver'e ise ilk mesajın, yine Özcan Deniz'den geldiği ortaya çıktı.