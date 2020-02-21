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Özge Özpirinçci: Ciddi bir hastalık geçirdim.

Son olarak gişede büyük hüsran yaşayan "Biz Böyleyiz" filminde rol alan ve ‘Kadın’ dizisi final yapan Özge Özpirinçci’den "Bahar" karakteri hakkında şaşırtan bir itiraf geldi.

Haber Merkezi | 21.02.2020 - 10:13..
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En son oynadığı dizide Aplastik anemi (kan hastalığı) hastası "Bahar" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, rolü gereği 1,5 sezon boyunca tökezleyerek yürüdü.

"BEYİN FARK EDEMEDİ"

Bu durumun kendisine geçirgen bağırsak sendromu hastalığına sebebiyet verdiğini söyledi ve ekledi: “Beyin maalesef gerçeklikle oyunculuk arasında farkı bilmediği için ilk sezon ciddi bir hastalık geçirdim. Geçirgen bağırsak sendromu. Vücudumdaki organlara çok farklı etkiler yaptı. 4 ay çok katı diyetler yapmak zorunda kaldım”

Özge Özpirinçci: Ciddi bir hastalık geçirdim.

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