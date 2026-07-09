Özgür Özel'in kuracağı parti için tarih belli oldu

CHP'de gündem mutlak butlan....

Mutlak butlan ile partinin başına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, arınma sürecini de başlattı.

Özgür Özel ve ekibinin görevden ayrılması sonrası partide yeni bir dönemin kapılarını açan Kemal Kılıçdaroğlu, "pavyonlarda kurultay için para dağıtanları" partiden göndereceğini sıklıkla söyledi.

Özel ve ekibi ise mutlak butlan kararını tanımıyor.

CHP'de çift başlılık yaşanırken, diğer yandan da bölünme ise hızla sürüyor.

ÖZEL YENİ PARTİ KURUYOR

Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları hız kazanırken, TV100 ekranlarında Aytunç Erkin yeni detayları paylaştı.

Yeni partinin temmuz ayında açıklanması iddia edilirken Yargıtay’ın adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar bir karar vermesi beklenecek.

ÖZEL'İN GÖZÜ YARGITAY'DA

Aytunç Erkin paylaştığı kulis bilgisinde şöyle dedi;

"Özgür Özel ve ekibi, 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi Yargıtay'dan bir karar bekliyor. Eğer o karar çıkmazsa, zaten hazırlığı yapılan Anadolu Birlik Partisi var.

AĞUSTOS AYI İŞARET EDİLDİ

Ağustos ayı itibarıyla yeni bir parti sürecini göreceğimizi düşünüyorum, kulislerde böyle konuşuluyor."

3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Kurulacak partinin, daha merkezde ve merkez sağdan da siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Adı içinse ise "Yeni Parti", "Yürüyüş Partisi" ve "Değişim Partisi" gibi isimler üzerinde duruluyor.

Yeni parti seçeneğine, "Çözümün CHP'den ayrılmak değil, kalarak mücadele edilmesi" olduğunu savunarak itiraz eden milletvekilleri de olduğu iddia ediliyor.

Bu nedenle yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70-80’lerde kalabileceği konuşuluyor.

MZALAR GENEL MERKEZE İLETİLMİŞTİ

Özel'in ekibi 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana topladığı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletmişti.

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