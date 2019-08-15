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Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdü

Aydın'da, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı, yakalandı.

İHA | 15.08.2019 - 10:50..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde aşırı alkollü olduğu belirtilen Muhammet G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan’ı (20), Ekim Türkmen (22) ile Nevzat Biçer Parkı’nda otururken gördü.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan Muhammet D., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen’e defalarca ateş etti. Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdüMerve Kotan

Parkta gördüğü eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldürdüEkim Türkmen

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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