Pencereden giren şüpheli bir kadını bıçakladı

MHP'nin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin hedefinde, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül vardı.

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Isparta'da yanlış arabaya ceza kesilince mağdur oldu

Isparta'da MOBESE’ye takılan drift görüntülerinin mağduru olan Hayati Ünsal'ın eşi, "Bu adamın drift yapacak hali mi var" diye isyan etti.