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Pencereden giren şüpheli bir kadını bıçakladı

Antalya'da, mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişi, evde bulunan kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Çığlık atması üzerine panikleyen saldırgan, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı.

DHA | 02.07.2019 - 12:07..
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Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi.

CÜZDANINDAKİ PARAYI UZATTI, SAPIK KABUL ETMEDİ

Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı.

Pencereden giren şüpheli bir kadını bıçakladı

SALDIRGAN ARANIYOR

Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Polis ekipleri, esmer, 20 yaşlarında, kısa saçlı, koyu renk kıyafetli olduğu belirtilen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Pencereden giren şüpheli bir kadını bıçakladı

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