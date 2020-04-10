Pentagon 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) koronavirüs salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirmişti.

Bu kararın ardından Porto Riko merkezli bir şirketle maske alımı konusunda anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti.

SADECE ASKERİ PERSONEL KULLANACAK

Tedarikin 31 Aralık’ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.

ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor.