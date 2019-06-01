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Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin S-400'ler konusunda ortak çalışma grubu önerisine karşı olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 03:17..
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Pentagon S-400'ler için ortak çalışma grubuna karşı

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S-400'lerin teslimi konusunda tarih yaklaştı. Artık Rus personellerin eğitim için Türkiye'ye gelmesine kısa bir zaman kalmışken ABD'nin bu konudaki karşı tutumu halen devam ediyor.

Türkiye'nin yapıcı tavrına rağmen S-400'ler konusunda olumsuz görüşünü sürdüren ABD'den ortak çalışma grubu için de hayır cevabı geldi.

PENTAGON ORTAK GRUBA KARŞI

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada S-400'ler konusunda Türkiye ile ortak bir çalışma grubu kurulması önerisine karşı olunduğu belirtilirken, bu çalışma grubunun S-400'lerle ilgili endişeleri 'hafifletemeyeceği' bildirildi.

S-400'lerin F-35 gibi uçakları düşürmek için üretildiğini belirten Pentagon, bu konuda halen olumsuz görüşte olduklarını ifade ettik.

BEYAZ SARAY'A RAĞMEN

Beyaz Saray'ın ortak çalışma grubu için olumlu beyanat verdiği belirtiriken ABD Savunma Bakanlığı'nın Trump'a rağmen bu görüşte olduğu dikkat çekiyor.

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