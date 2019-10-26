Pentagon'un bulut ihalesini Microsoft kazandı

Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin dev ihale olan bulut ihalesi sonuçlandı. 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." ifadesi kullanıldı.

BAKANLIĞIN GİZLİ BİLGİLERİ BULUTA TAŞINACAK