taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7751
Euro
6.3945
Altın
1504.51
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.379
Bitcoin
48573.84

Pentagon'un bulut ihalesini Microsoft kazandı

Bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin 10 milyar dolarlık dev teknoloji ihalesi sonuçlandı, kazanan Microsoft oldu.

AA | 26.10.2019 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Pentagon'un bilgisayar alt yapısının modernizasyonuna ilişkin dev ihale olan bulut ihalesi sonuçlandı. 2 yıldır süren ve Amazon ile Microsoft arasında büyük bir mücadeleye sahne olan ihaleyi Microsoft kazandı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." ifadesi kullanıldı.

Pentagon'un bulut ihalesini Microsoft kazandı

BAKANLIĞIN GİZLİ BİLGİLERİ BULUTA TAŞINACAK

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm veriler kurulacak buluta taşınacak, taşınmayı içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

PYD terör örgütü değil diyen Aksünger'e CHP'den soruşturma

157
Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

35
8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

17
CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

CHP FETÖ'ye teslim oldu diyen Yılmaz Ateş'e soruşturma

49
Dünyanın en küçük kamerası üretildi

Dünyanın en küçük kamerası üretildi

30
Leicester, Southampton'a 9 attı

Leicester, Southampton'a 9 attı

7
HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

HDP önünde eylem yapan ailelerden kamera iddiası

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir