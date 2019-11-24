Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu

İstanbul Büyükçekmece'de uzun süredir ailevi sorunları olduğu öğrenilen Sinan Ç. ile Yeliz Ç. sabah saatlerinde tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Sina Ç., lüks evinde bulunan silahla eşini ayak bileğinden ve bacağından vurarak yaraladı. Daha sonra eşinin başında yarım saat bekleyen adam, sakinleşmesinin ardından polisi arayarak kendini ihbar etti.

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'AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYORUM'

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sina Ç.’yi olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte gözaltına aldı. Sinan Ç., sorgusunda büyük ailevi sorunlar yaşadığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Yeliz Ç. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.