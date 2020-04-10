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Pink, koronavirüsü anlattı

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü şarkıcı Pink, yaşadıklarını paylaştı.

Haber Merkezi |
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Pink, koronavirüsü anlattı

Tüm dünyaya yayılan koronavirüse, dünyaca ünlü şarkıcı Pink de yakalandı. 40 yaşındaki Pink, internet üzerinden yayınlanan bir sohbet programına konuk oldu.

Bir süre önce hem kendisinin hem oğlunun iyileştiğini açıklayan Pink, koronavirüsle mücadele eden hastanelere 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

"HER ŞEY OĞLUMUN ATEŞİNİN ÇIKMASIYLA BAŞLADI"

"Aslında her şey 3 yaşındaki Jameson ile başladı. O yaşta çocuklar her zaman hastadır. Fakat 14 Mart'ta oğlumun ateşi çıktı. 11 Mart'tan itibaren zaten karantinadaydık. Oğlumun ateşi çıktı ve her şey öyle başladı.

"NEFES ALAMIYORDUM"

Mart'ın 18 ile 20'si arasında hissettiği boğaz ağrısının bir gece yarısı aniden yoğun bir astım atağına dönüştüğünü belirten Pink " Nefes alamıyordum. Neredeyse 30 yıldır kullanmadığım, nefes alma yardımcısı nebulizatöre ilk kez ihtiyaç duydum."

Pink, bu süreçte hiç ateşinn yükselmediğini de sözlerine ekledi.

Ünlü şarkıcı, daha önceki açıklamasında ilk olarak aile doktoruna başvurduklarını, sürecin onun tarafından yönetildiğini, kendilerine test yapıldığını ve pozitif çıktığını anlatmıştı.

Pink, koronavirüsü anlattı

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