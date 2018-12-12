PKK'nın AK Parti ve MHP korkusu

2019 yerel seçimlerinde AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması PKK'da rahatsızlığa neden oldu.

Seçimlerde, kendi siyasi uzantısının yenilgi yaşamasından korkan PKK, muhalefet partilerinin tümüne çağrıda bulundu.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen, paçavra yayın organlarından Yeni Özgür Politika'ya konuşan PKK ele başlarından Cemil Bayık, İyi Parti-CHP ve HDP'ye birleşmeleri gerektiğini söyledi.

"KURTULMANIN TEK YOLU"

Terörist Cemil Bayık, AK Parti ve MHP'den 'kurtulmanın' yolunun bu olduğunu ifade etti.

Muhalefet partilerine kendi aralarındaki sorunlara takılmamaları gerektiğini telkin eden Bayık, "Herkes görev ve sorumluluklarına sahip çıkmalıdır" dedi.